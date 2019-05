AEX doet stap terug; Takeaway onderuit

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 0,7% lager bij 555,41 punten. In de voorbije handelsdagen zat de hoofdgraadmeter nog in de lift. De AMX-index leverde 1% in bij 765,48 punten.

De DAX in Frankfurt verloor 1,2%, de CAC-40 in Parijs zakte 0,5%.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, is het een combinatie van factoren waardoor de stemming weer wat bedrukter werd na de stevige opleving van de koersen in de voorgaande dagen. „De vrees voor een harde Brexit is weer opgelaaid en verder zijn de zorgen aangewakkerd of de handelsgesprekken tussen Amerika en China nog zullen doorgaan. De onderliggende kracht van de markt is echter zo groot dat de koersen niet door het ijs zakken. Daarnaast zal de economische impact nog meevallen als er helemaal geen handelsdeal tussen Amerika en China komt. ” Wall Street trapte vanmiddag bij de start negatief af.

Na de enorme stijging in de eerste vier maanden van het jaar zullen de aandelenmarkten per saldo de komende tijd een zijwaartse beweging gaan maken, meent Westerterp. „Het cijferseizoen is overwegend goed verlopen en op de lange termijn zal de aanhoudende lage rente beleggers weer terug in de markt duwen.”

Arcelor weer geraakt

In de AEX onderging hekkensluiter ArcelorMittal, dat sterk afhankelijk is van handel met China met een koersdaling van 4,4%.

Wolter Kluwer zag 2% van de koers afgaan nadat analisten bij JP Morgan het advies neerwaarts bijstelden naar ’onderwogen’. Randstad belandde ook in de achterhoede met een verlies van 2,1%.

Philips moest 1,9% afstaan. Volgens Reuters is de FBI een onderzoek gestart naar het zorgtechnologiebedrijf dat mogelijk smeergeldbetalingen deed in Brazilië.

Aegon zakte 1,1%. Aandeelhouders hebben in meerderheid ingestemd met het gevoerde beleid bij de verzekeraar ondanks de druk van de VEB.

Shell hield bij de hoofdfondsen de voeten nipt droog met een winst van 0,1%. DSM kreeg er 0,3% bij.

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway duikelde bij de middelgrote fondsen 4,7% op het nieuws dat Amazon met andere investeerders $575 miljoen steekt in de Britse concurrent Deliveroo. De investering betekent een „zeer beperkte impact” voor Takeaway, aldus ING. Concurrent JustEat verloor 7,1%.

PostNL dook 3,4% omlaag naar €1,72. Zakenbank Jefferies haalt het postbedrijf van zijn kooplijst. Zijn koersdoel zakt: van €4,50 naar €2.

Air France KLM keek tegen een verlies van 1% aan ondanks de goed ontvangen prognose van brnachegenoot easyJet.

FlowTraders raakte bij alle volatiliteit in zijn sas en werd hier lijstaanvoerder met +1,6% winst.

Lokaal fonds Curetis gleed 0,4% weg na na aanvankelijk nog fors hoger te hebben gestaan. Het biotechbedrijf boekte over zijn eerste kwartaal meer omzet, maar ook nettoverlies.

Chiptoeleverancier RoodMicrotec (-6%) bevestigde zwakke marktomstandigheden. Bestellingen werden geannuleerd.

Ctac en ICT Group gingen ex-dividend.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.