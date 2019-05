China zet rem op rit omhoog AEX

De AEX-index noteerde rond één uur 0,5% lager bij 556,31 punten. In de voorbije handelsdagen zat de hoofdgraadmeter nog in de lift. De AMX-index leverde 0,8% in bij 767,5 punten.

De DAX in Frankfurt verloor 0,8%, de CAC-40 in Parijs zakte 0,4% en de Londense FTSE 100 liet 0,3% waarde liggen.

Volgens Krist Plazier, verogensbeheerder bij Fintessa, werd het nieuws vanuit Chinese staatsmedia dat de beleidsmakers in Peking desinteresse bij Amerika bespeuren om de handelsgesprekken te hervatten gezien als onderhandelingstactiek nadat recent president Trump China nog verweet de afspraken in de handelsdeal te hebben geschonden. „Er wordt er nog steeds rekening mee gehouden dat er uiteindelijk wel een deal zal komen omdat een handelsoorlog alleen maar verliezers kent. De eerste volgende bijeenkomst tussen Trump en Xi zal echter pas eind juni zijn bij de G20-top.”

Plazier voorziet in de komende tijd een kabbelend verloop van de koersen na de turbulentie in de afgelopen weken. „ Het cijferseizoen voor bedrijven zit er bijna op. Gelet op de goede macrocijfers vanuit Duitsland in de voorbije weken zal naar verwachting dit jaar geen recessie komen in de eurozone. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de verkiezingen in Europa komende week en de aanhoudende politieke onrust in het Midden-Oosten, waardoor de olieprijs maar blijft stijgen.”

Arcelor weer geraakt

In de AEX onderging hekkensluiter ArcelorMittal, dat sterk afhankelijk is van handel met China met een koersdaling van 3,4%.

Wolter Kluwer zag 2% van de koers afgaan nadat analisten bij JP Morgan het advies neerwaarts bijstelden naar ’ondewogen’.

Philips moest 1,3% afstaan. Volgens Reuters is de FBI een onderzoek gestart naar het zorgtechnologiebedrijf dat mogelijk smeergeldbetalingen deed in Brazilië.

Aegon (-1,1%) begon aan een tumultueuze ava. De Vereniging van Effectenbezitters overweegt tegen de vierde herbenoeming van ceo Alexander Wynaendtste stemmen.

De prestaties onder zijn bewind noemt de VEB tegenvallend. Het aandeel reageerde ook op het besluit om 50% belang in de joint venture met Sony Life in Japan te verkopen. De Haagse verzekeraar wijst op „veranderde marktomstandigheden”. KBC noemt het besluit weinig verrassend.

Shell had bij de hoofdfondsen de wind in de rug met een winst van 0,8% gesteund door de verder aantrekkende olieprijzen.

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway duikelde bij de middelgrote fondsen 4,6% op het nieuws dat Amazon met andere investeerders $575 miljoen steekt in de Britse concurrent Deliveroo. De investering betekent een „zeer beperkte impact” voor Takeaway, aldus ING. Concurrent JustEat verloor 7,1%.

PostNL dook 3,6% omlaag naar €1,7. Zakenbank Jefferies haalt het postbedrijf van zijn kooplijst. Zijn koersdoel zakt: van €4,50 naar €2.

Air France KLM kee tegen een verlies van 0,7% aan ondanks de goed ontvangen prognose van brnachegenoot easyJet.

FlowTraders raakte bij alle volatiliteit in zijn sas en werd hier lijstaanvoerder met +1,4% winst.

Lokaal fonds Curetis gleed 3,5% weg na na aanvankelijk nog fors hoger te hebben gestaan. Het biotechbedrijf boekte over zijn eerste kwartaal meer omzet, maar ook nettoverlies.

Chiptoeleverancier RoodMicrotec (-4,3%) bevestigde zwakke marktomstandigheden. Bestellingen werden geannuleerd.

Ctac en ICT Group gingen ex-dividend.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.