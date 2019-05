EasyJet waarschuwt voor turbulentie

Londen - Prijsvechter easyJet waarschuwt voor turbulente tijden die onder meer de omzetontwikkeling van het bedrijf in de weg zullen zitten. De Britse luchtvaartmaatschappij verwacht onder meer dat door stevige concurrentie tickets de komende tijd eerder goedkoper dan duurder zullen worden. De omzet per stoeltje zal in de tweede jaarhelft van het gebroken boekjaar naar verwachting dan ook lager uitkomen, waar eerder op een plus werd gerekend.