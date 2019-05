KBC handhaaft advies voor HAL

De zogeheten nettovermogenswaarde was per 31 maart 11,8 miljard euro, 521 miljoen euro meer dan aan het einde van 2018. Zowel de waarde van het meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision als de waarde van een aantal minderheidsbelangen nam toe.

Volgens KBC verandert het advies voor het aandeel HAL niet door de cijfers. De marktvorsers handhaven hun Accumulate-advies met een koersdoel van 150 euro. HAL ging vrijdag in de vroege handel licht omhoog. Het aandeel noteerde rond 09.30 uur 0,4 procent in de plus op 135,60 euro.