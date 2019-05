Shell haalt klimaatresolutie van agenda

Follow This zorgde er naar eigen zeggen voor dat zes van de tien grootste Nederlandse aandeelhouders in Shell, waaronder NN, Aegon en Achmea, afgelopen maand van Shell eisten dat emissies met 65 procent dalen in 2050. Shell zou met het huidige beleid blijven steken op een reductie van 30 procent.

Als Shell over een jaar nog steeds zijn doelstellingen niet heeft aangepast, dient Follow This opnieuw een klimaatresolutie in, vertelt Mark van Baal namens de beleggersclub. Hij heeft het vertrouwen dat dat niet nodig zal zijn. ''Afgelopen jaar heeft Shell ons positief verrast door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor al zijn emissies.''