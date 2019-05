Pond beleeft slechtste week sinds oktober

Valutahandelaren zijn ervan geschrokken dat Boris Johnson zich kandidaat heeft gesteld om premier Theresa May op te volgen. Johnson schrikt niet terug van een harde Brexit, een breuk met Brussel zonder verdere afspraken over bijvoorbeeld importtarieven. Dat heeft historische gevolgen: de laatste keer dat het pond zoveel verliesdagen op rij noteerde ten opzichte van de euro, was aan het begin van de eeuw.

Ook ten opzichte van de dollar staat het pond fors lager, op het niveau van februari van dit jaar. Al met al beleeft het pond zijn slechtste week sinds oktober vorig jaar.

Ook de Bank of England zag zich eind vorig jaar door alle Brexit-perikelen genoodzaakt om onorthodoxe maatregelen te nemen. De centrale bank breidde de voorraden vreemde valuta met maar liefst 20% uit, en ook dat was sinds 2000 niet meer gebeurd. „Een direct gevolg van de onzekerheid over de Brexit”, aldus analisten van de Bank of America Merrill Lynch. Diezelfde analisten noemen het niet onwaarschijnlijk dat de centrale bank opnieuw gaat hamsteren als de nieuwe Brexit-deadline, van 29 oktober, in zicht komt.