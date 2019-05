Nederland zoekt Duitse en Franse steun voor afmaken bankenunie

Dat blijkt uit een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarin schrijft minister Hoekstra van Financiën dat hij samen met zijn Duitse en Franse ambtsgenoot experts uit de financiële sector gaat vragen om aanbevelingen te doen im de kapitaalmarktunie af te maken. Eind september moet er een rapport liggen.

De Europese Commissie kwam in 2015 met een plan voor een kapitaalmarktunie. Daarmee moeten de verschillende regels in financiële producten gelijk worden getrokken. Het is voor spaarders en beleggers dan makkelijker om over de grens te investeren. En voor bedrijven moet het makkelijker worden om kapitaal aan te trekken.

Sinds 2015 is er onder andere een Europees noodfonds opgericht. Ook is er Europees toezicht op de banken gekomen, en een resolutiemechanisme zodat banken die in de problemen komen om kunnen vallen zonder het hele financieel stelsel mee te trekken.

Maar de kapitaalmarktunie is nog niet af. Zo is er nog steeds geen Europees depositogarantiestelsel, waarmee spaargeld tot een bepaald bedrag gegarandeerd veilig is als de bank omvalt. Ook hebben Zuid-Europese banken nog steeds grote hoeveelheden slechte leningen op de balans staan.