’Philips in vizier FBI om smeergeldkwestie’

De bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht, om daarmee opdrachten met betrekking tot de volksgezondheid in Brazilië te verkrijgen. Ook gaat het om de verkoop van medische apparatuur in het land. Volgens autoriteiten in Brazilië hebben zo’n twintig bedrijven deel uitgemaakt van een kartel dat steekpenningen heeft betaald en ook de Braziliaanse overheid met hogere kosten heeft opgezadeld.

Philips is bekend met de kwestie en deed eerder eigen onderzoek. Begin juli werd een inval gedaan bij een kantoor van Philips in Brazilië. Volgens Philips behelst het onderzoek activiteiten tot 2011. Het bedrijf werkt mee aan het onderzoek van de autoriteiten. Philips bevestigde ook dat er vragen zijn binnengekomen van Amerikaanse partijen. Om welke instanties het gaat, meldde het bedrijf niet.