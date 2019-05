ING en ABN gebruiken blockchain voor handel

De verzendingen worden verbonden met het zogenoemde internet of things. Met behulp van kleine chips kunnen ze met het handelsplatform dat Forcefield heet communiceren. De chips geven allerlei gegevens door, zoals de aankomst van de producten bij tussentijdse stops of het aantal zakken graan dat open is gegaan.

De verzamelde informatie is voor alle deelnemers gelijk te zien via het platform, waar blockchaintechnologie aan ten grondslag ligt. Banken gebruiken de informatie omdat de voorraden als onderpand voor leningen dienen.

Forcefield gaat in de eerste instantie de voorraden van metalen bijhouden. Forcefield gaat naar verwachting eind dit jaar in werking en is beschikbaar voor alle partijen die zich bezighouden met verschepingen van producten.