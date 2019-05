Privatisering Holland Casino afgeblazen

Er werd al jaren gesproken over een privatisering van Holland Casino. Ⓒ AFP

DEN HAAG - De privatisering van Holland Casino gaat voorlopig niet door. Het kabinet trekt het wetsvoorstel in. Er is onvoldoende steun voor het voornemen in de Eerste Kamer, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag weten.