'Handelsstrijd drukt sentiment Wall Street'

De VS bederven volgens de Chinese berichten de sfeer van de handelsgesprekken. Beleggers werden juist onlangs gerustgesteld door berichten dat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op korte termijn naar Peking zou afreizen. De handelsperikelen zorgden voor een negatief analistenrapport over Apple. Het Amerikaanse uitstel van heffingen op auto's en auto-onderdelen uit Japan en de EU geeft mogelijk steun aan de handel.

De stemming op de financiële markten staat verder onder druk vanwege de brexitperikelen. De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft de stekker getrokken uit de onderhandelingen om een compromis voor brexit te vinden. Hiermee is de kans dat de brexitdeal van premier Theresa May wel een meerderheid in het parlement haalt, aanzienlijk kleiner geworden.

Handelsoorlog

Op het bedrijfsfront, zette fabrikant van landbouwmachines Deere een lager dan verwachte kwartaalwinst in de boeken en is niet langer "voorzichtig optimistisch" over de toekomst. Een van de oorzaken is dat de boeren grote aankopen vaker uit lijken te stellen mede vanwege de handelsoorlog.

Beursnieuweling Pinterest daalde fors in de voorbeurshandel. Het bedrijf achter het digitale prikbord kwam voor het eerst sinds zijn debuut op Wall Street naar buiten met cijfers. Die waren veel slechter dan verwacht.

Chinese koffie

Er was ook overnamenieuws. HP Enterprises (HPE) slokt de bouwer van supercomputers Cray op voor een bedrag van 1,3 miljard dollar. Cray is momenteel verliesmakend maar sleepte onlangs een groot contract binnen met de Amerikaanse overheid.

Verder handelt Luckin Coffee, de Chinese branchegenoot van Starbucks, voor het eerst op Wall Street. Het bedrijf dat in 2017 is opgericht en inmiddels op meer dan twee duizend locaties koffie aanbiedt, verkoopt zo'n 33 miljoen aandelen. De prijs is 17 dollar per aandeel.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,8 procent hoger op 25.862,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2876,32 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 7898,05 punten.