Lagere opening op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geopend. Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten blijft op de voorgrond spelen. Deze keer is Peking de zijde die de druk opvoert. Volgens een commentaar in Chinese staatsmedia zijn de Amerikanen niet oprecht geïnteresseerd in de handelsgesprekken, waardoor verder praten misschien niet zinvol is.