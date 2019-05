Consumentenvertrouwen VS in de lift

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 102,4 tegen 97,2 in april. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de index onveranderd zou blijven.

De graadmeter bereikte daarmee het hoogste niveau sinds 2004. Consumenten in de VS zijn positief gestemd over de binnenlandse economie en de zeer lage werkloosheid. De onderzoekers waarschuwen er wel voor dat de escalerende handelsoorlog tussen China en de VS het consumentenvertrouwen kan ondermijnen.