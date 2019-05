Gezocht: beveiligingsmonteur en kraamverzorgster

Dat blijkt uit een analyse door vacaturesite Indeed. Het platform maakte een top twintig van vacatures die het vaakst langer dan zestig dagen openstaan. Hierop prijken ook vacatures voor marketingspecialisten, rij-instructeur, promotiemedewerker, metselaar en tegelzetter.

Indeed gaat een samenwerking aan met MKB-Nederland om ondernemers te helpen personeel te vinden. De krapte wordt steeds nijpender, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. „Een kwart van de ondernemers heeft al productieproblemen als gevolg daarvan. Het belemmert ondernemers niet alleen in de groei van hun bedrijf, het leidt er zelfs toe dat ze nee moeten verkopen aan hun klanten.”

Zonnepanelen

„Het is moeilijker om geschikte werknemers te vinden en ook voor het mkb zien we dat vacatures relatief langer open blijven staan”, zegt Sander Poos, directeur van Indeed Benelux.. „In de top twintig moeilijk in te vullen vacatures staan opvallend veel banen in de bouw- en it-sector. Maar ook een monteur zonnepanelen is moeilijk te vinden. Dat is bovendien een vakgebied waar we een aanhoudende groei van vacatures verwachten.”

„Veel organisaties vissen in dezelfde vijver op zoek naar talent”, zegt Poos. „Dat maakt het nog belangrijker om goed vindbaar te zijn voor kandidaten en je te onderscheiden als werkgever. Dat begint al met het schrijven van een effectieve vacaturetekst, maar hoe richt je je sollicitatieproces verder optimaal in? Met onze data kunnen we ondernemers helpen.”