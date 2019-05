Man eist bij bank zijn beloofde 1% spaarrente

De spaarrentes daalden sindsdien spectaculair. Per 1 januari 2019 wilde de bank de spaarrekening van de man, waarop hij zo’n €1,2 miljoen had gestald, opzeggen en boekte het geld over naar een rekening met 0,03% spaarrente. Dat werd de man in oktober 2018 medegedeeld. Daar ging de man niet mee akkoord en hij diende een klacht in bij instituut Kifid.

Opzegtermijn

De bank vond dat het de voorwaarden waarin minimaal 1% rente werd beloofd, opgezegd konden worden. Daar is het Kifid het mee eens, al moet de bank wel een opzegtermijn van een jaar aanhouden.

De man krijgt als schadevergoeding alsnog 0,97% (1% - 0,03%) rente over zijn spaargeld van de bank, voor de periode van één jaar minus de opzegtermijn die de bank ik acht had genomen. Naar schatting gaat het om zo’n €12.000.