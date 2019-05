Lavide Holding op 'strafbankje' Euronext

In de verklaring stond dat het bestuur van Lavide kennis heeft genomen van een noteringsmaatregel door Euronext omdat Lavide nog geen gecontroleerde jaarrekening 2018 heeft. Vanaf 20 mei 2019 zullen gewone aandelen, uitgegeven door Lavide Holding NV, overgebracht worden van de handelsgroep J1 naar de handelsgroep JG.

In het kader van de beoogde ''reserved take over'' (RTO) bereidt Lavide de activa-transactie en een informatie-memorandum voor. Lavide verwacht dat dit een belangrijke stap is, die zal bijdragen aan de bereidheid van een externe accountant om een benoeming bij Lavide te aanvaarden, aldus het persbericht van het beursfonds.

President-commissaris Engele Wijnsma van Lavide verklaarde dat het bij de term RTO gaat het om het inbrengen van activiteiten bij de onderneming door topman Salar Azimi. Hij gaf verder aan dat door de stap van Euronext er bepaalde handelsrestricties tot gevolg zijn voor aandelen Lavide.