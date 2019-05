’Producenten moeten nu vertrouwen tonen’

Nu het kwartaalcijferseizoen er echt op zit en bij gebrek aan spannende rentevergaderingen, wordt het toch nog een ’interessante week’, zegt Wessels. Natuurlijk moet blijken welke manoeuvres Donald Trump al twitterend in de handelsoorlog uitvoert, maar verder staat er een aantal mooie afspraken op de agenda.

Notulen

„Het zwaartepunt ligt op woensdag en donderdag”, aldus de beleggingsstrateeg. Op woensdagavond komen de notulen naar buiten van de meest recente Fed-vergadering. De Amerikaanse centrale bank en de financiële markten „zitten op andere paden” wat het aantal rentewijzigingen in 2019 betreft, constateert Wessels. „De notulen zullen geen verrassingen bevatten, denk ik, maar misschien wel een kleine teleurstelling.”

Op donderdag volgen cijfers over het ondernemersvertrouwen in Duitsland en over het producentenvertrouwen in de eurozone. Wessels: „Dat laatste cijfer zit wereldwijd in een dalende trend, maar we verwachten in de tweede jaarhelft nog altijd een beter economisch beeld. Om die verwachting te ondersteunen, moet het vertrouwen eigenlijk nu al een beetje stijgen. Nu draait de economie op consumentenuitgaven, maar op termijn hebben we ook weer investeringen nodig.”

Verkiezingen

In Europa wordt er in de tweede helft van de week, en met name op zaterdag en zondag, een nieuw Europees Parlement gekozen. Op de aandelenhandel zullen die verkiezingen weinig invloed hebben, zegt Wessels, „maar mijn collega’s op de obligatie-afdeling zien dat toch echt anders. Nog voor er zondagavond officiële uitslagen naar buiten komen, zullen zij naar exitpolls kijken. Die kunnen wel degelijk de rente beïnvloeden.”

Op het front van de handelsoorlog hoeven we formeel tot juni niets te verwachten. Dan ontmoeten de presidenten Xi van China en Trump van de Verenigde Staten elkaar op een bijeenkomst van de G20. Maar met Trump op Twitter weet je het maar nooit. Wessels: „Zo’n handelsoorlog is natuurlijk niet goed, maar de omstandigheden zijn wel gunstiger dan de vorige keer. Misschien komt het herstel door de oorlog en de angst daarvoor wat later, maar we zitten zeker nog niet aan het einde van de cyclus.”