Jaap van Duijn Ⓒ TLG

We mogen weer naar de stembus. De opkomst voor Europese verkiezingen is nooit hoog geweest en, in de EU als geheel, vanaf de eerste verkiezingen in 1979 (62%) ook aan één stuk door gedaald (in 2014 kwam nog 43% opdagen). De Nederlandse stemgerechtigden zitten daar met 37% nog weer een stuk onder.