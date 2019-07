Al 1,3 miljard uitgekeerd in derivatenkwestie

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een hele tijd. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers waren in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Vijf banken hebben hun betrokken klanten inmiddels een voorstel voor een vergoeding gestuurd. Eind mei hadden ruim 14.000 klanten het compensatieaanbod van hun bank aanvaard, ten opzichte van 8000 eind vorig jaar. Daarmee wordt het overgrote deel van de ruim 16.000 aangeboden compensaties geaccepteerd. In totaal komen 18.673 mkb’ers in aanmerking voor herstel.