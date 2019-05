‘Dit kabinet leeft in andere werkelijkheid’

Amsterdam - ,,Mensen zijn totaal het vertrouwen kwijt, ze geloven de cijfers niet meer.” Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van Vakbond De Unie in de nieuwe podcast met Martin Visser. Deze week werd bekend dat de koopkrachtplus die het kabinet burgers voorhield, in rook opgaat. Hoe kan het dat de lonen maar niet harder stijgen dan de prijzen? Abonneer je ook op de DFT-podcast ook via Spotify, iTunes en je eigen podcast-app.