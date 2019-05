ASR-topman Jos Baeten Ⓒ DIJKSTRA BV

Aandeelhouders van ASR zien de verzekeraar sinds de beursgang flink groeien via overnames. Bij de aandeelhoudersvergadering van woensdag zal het over Generali en Loyalis gaan, maar wellicht ook over Yarden en natuurlijk Vivat, dat voor de derde keer bij topman Jos Baeten voorbij komt.