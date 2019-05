Adellijke ondernemers naar Utrecht

Nathalie barones van Verschuer-des Tombe, presentator Jort Kelder, Utrechts burgemeester Jan van Zanen met kist appels en Frans baron van Verschuer (r.) van Heerlijkheid Mariënwaerdt.

Als de stad niet naar het platteland komt, gaat het platteland naar de stad. Dat moet zo’n beetje de gedachte zijn geweest van Nathalie barones van Verschuer-des Tombe van de in 1129 ontstane Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd om in hartje Utrecht een zogenaamde Landgoedwinkel te openen.