Forse groei woningverkopen doet BAM goed

In Nederland verkocht BAM 890 woningen tegenover 515 in dezelfde periode vorig jaar. In het Verenigd Koninkrijk kreeg de bouwer een „omvangrijke” opdracht voor de bouw van duurzame film- en televisiestudio’s voor Sky Studios Elstree. In Ierland, waar het bedrijf ook actief is, werden de resultaten door de uitbraak van het coronavirus geremd door beperkingen die daar nog tot mei golden. In Duitsland en België waren de prestaties in bouw en vastgoed niet naar tevredenheid, in de infratak wel.

De bedrijfswinst, gecorrigeerd voor belastingen, rente en de aftrek van afschrijvingen, was iets hoger dan de 41,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Eind maart had de bouwer voor 14,1 miljard euro aan opdrachten op de plank liggen, tegenover 12,7 miljard vorig jaar. BAM zegt dat de cijfers vertrouwen bieden voor de rest van het jaar.

Vertragingen

Voor de verliesgevende tak BAM International, dat het bedrijf al eerder aankondigde van de hand te doen, noteerde de bouwer een voor belastingen, rente en afschrijvingen gecorrigeerd verlies van bijna 13 miljoen euro. Dat kwam door vertragingen bij de voltooiing van twee projecten in het Midden-Oosten. Voor het einde van het jaar moet het afstoten van het onderdeel voltooid zijn.

BAM zegt verder het kostenbesparingsprogramma, dat in september vorig jaar startte, af te hebben gerond. Daarnaast nam BAM een speler op het gebied van houtbouw en gevels over voor kennis over duurzaamheid en geïndustrialiseerde bouwactiviteiten. Dit is volgens de bouwer noodzakelijk vanwege de groeiende vraag naar betaalbare en CO2-neutrale woningen.