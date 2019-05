'Vertrek ExxonMobil raakt productie Irak niet'

ExxonMobil besloot onlangs om 80 man personeel uit voorzorg uit Irak weg te halen. Deze beslissing is het gevolg van oplopende spanningen, en dan met name tussen Iran en de Verenigde Staten, in de regio de voorbije dagen.

Ghadhban wijst er op dat geen ander land en geen andere maatschappij een soortgelijke beslissing heeft gekomen. "De regio Zuid-Irak is veilig en vredig", verzekert de minister. Verschillende energiebedrijven, waaronder het Brits-Nederlandse Shell, zijn actief in dat deel van het land.