'Werk te doen voor OPEC nu voorraden oplopen'

De olieministers van de OPEC en zijn bondgenoten zijn dit weekend bijeen in Saudi-Arabië. Ze besloten eerder tot een productiebeperking om zo de prijzen te stutten. De vraag is of dergelijke maatregelen ook in de tweede jaarhelft nodig zijn. Kenners gaan er in doorsnee van uit dat de productiebeperking tot het einde van dit jaar gehandhaafd blijft.

De Amerikaanse president Donald Trump legde Iran onlangs weer zware sancties op die de export van olie in de weg zitten. Ook de problemen in Venezuela en Libië en de crisis over vervuilde Russische olie dreigen zetten productie onder druk. De OPEC-landen waken er voor om de kranen te snel open te zetten.