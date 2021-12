Premium Het beste van De Telegraaf

Opkoopbescherming tegen beleggers pakt ruimer uit Woonplicht vooral meevaller voor bovenmodale huizenkoper

Pieter van Erven Dorens en Yteke de Jong

Foto ter illustratie.

AMSTERDAM - Een grote groep consumenten kan profiteren van de woonplicht voor huizenkopers. Talrijke gemeenten, van Capelle aan den IJssel tot Almelo, zijn er enthousiast over. De maatregel werkt wel anders uit dan gedacht: vooral doorstromers profiteren in plaats van starters. In de praktijk weren gemeenten beleggers tot koopsommen die kunnen oplopen tot €640.000 (Amsterdam) en zelfs €750.000 (Vught).