Vrije dag naar keuze wordt gemeengoed

Voor Daniël de Grood is de diversiteitsdag een cadeautje. „Het was erg leuk om ook op maandag nog carnaval te vieren.” Ⓒ APA

Amsterdam - In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een ’vrije feestdag’ naar keuze: verlof dat is in te zetten voor het Suikerfeest, maar ook bijvoorbeeld Chinees Nieuwjaar, Leids Ontzet of de maandag van carnaval. Daarvoor is dan vaak een vrije Goede Vrijdag gesneuveld.