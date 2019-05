Google beperkt toegang Huawei tot Android

Google volgt daarmee nieuwe, strengere regels van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken voor het Chinese telefoonbedrijf.

Huawei kan hierdoor alleen nog gebruikmaken van de meest eenvoudige versie van Android, het Android Open Source Project (AOSP). Belangrijke Google-apps en updates kunnen daardoor niet meer worden gebruikt door Huawei. Wat de impact hiervan voor mensen met een Huawei-telefoon precies is, moet nog blijken.

In de Verenigde Staten is er angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.