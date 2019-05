Huawei raakt geïsoleerd

Google volgt daarmee nieuwe, strengere regels van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken voor het Chinese telefoonbedrijf. Alle zaken die Google met Huawei deed zijn opgeschort, behalve als ze via het open net gaan. Alle overdrachten van hardware en software zijn stopgezet.

„Google houdt zich hiermee aan de oproep van de Amerikaanse overheid”, zegt een woordvoerder van het technologiebedrijf. Google heeft ook laten weten dat er voor Huawei-telefoons die al in gebruik zijn, niets verandert.

Huawei kan hierdoor alleen nog gebruikmaken van de meest eenvoudige versie van Android, het Android Open Source Project (AOSP). Belangrijke Google-apps en updates kunnen daardoor niet meer worden gebruikt door Huawei. Wat de impact hiervan voor mensen met een Huawei-telefoon precies is, moet nog blijken.

In de Verenigde Staten is er angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.

Chipmakers leveren tijdelijk niet

Niettemin krijgt Huawei ook minder onderdelen geleverd van Amerikaanse bedrijven. De chipmakers Intel, Qualcomm en Broadcom hebben hun medewerkers opgedragen om tijdelijk geen onderdelen meer te leveren aan Huawei.

Ook Infineon heeft zijn leveringen van chips aan Huawei opgeschort. De Duitse chipfabrikant zou het risico lopen om juridisch vervolgd te worden door de Amerikanen als het zaken doet met Huawei vanwege sancties tegen het Chinese technologiebedrijf. Infineon maakt gebruik van meerdere Amerikaanse onderdelen voor het maken van zijn chips en zou hiermee onder dezelfde regels vallen als Amerikaanse bedrijven.

