Industrie verwacht toch meer te investeren

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt door de bank genomen uitgegaan van een stijging van 8 procent.

Bij de vorige meting van de investeringsverwachtingen, afgelopen najaar, werd nog een daling van 7 procent verwacht voor 2019. Reden van de omslag is dat enkele grootschalige zaken waarin was geïnvesteerd uiteindelijk net niet meer vorig jaar in gebruik zijn genomen, maar pas dit jaar. Waarschijnlijk zullen de investeringen in 2018 dus ook wat lager zijn uitgevallen dan de plus van 44 procent die destijds was voorzien.

Nederlandse bedrijven in de industrie investeerden in 2017 bijna 9 miljard euro in materiële vaste activa. Dat was een tiende meer dan in 2016, aldus de statistieken van het CBS. Er werd destijds verreweg het meeste geld gestoken in machines.