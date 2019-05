Onderzoek naar etnisch profileren Belastingdienst

De Belastingdienst zou de tweede nationaliteit van aanvragers van toeslagen bijhouden. Mogelijk is de toeslag voor kinderopvang zelfs in sommige gevallen stopgezet op basis van de tweede nationaliteit van een aanvrager.

Tweede nationaliteit

In 2016 ontdekte een gastouderbureau uit Eindhoven dat een medewerker van de Belastingdienst de tweede nationaliteit van mensen bijhield. De Belastingdienst zegt dat die gegevens automatisch worden geregistreerd vanuit de Basisregistratie Personen (BRP), maar sinds 2015 wordt daar de tweede nationaliteit niet meer bijgehouden. Instanties als de Belastingdienst zien alleen of iemand Nederlander is.

De fiscus laat weten dat „momenteel de mogelijkheden worden bezien om deze gegevens te schonen in de systemen.”