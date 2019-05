Marel voor zomer naar beurs Amsterdam

Topman Árni Oddur Thórdarson had eerder al de Amsterdamse beursambitie van het bedrijf wereldkundig gemaakt. Door twee recente overnames is Nederland de belangrijkste markt voor Marel. Zo kocht de onderneming een pluimveeonderdeel van Stork in 2008. Verder lijfden de IJslanders vleesverwerker MPS in 2016 in.

Marel is al meer dan twintig jaar genoteerd aan de beurs van Reykjavik. Met de notering in Amsterdam wil Marel onder meer zijn bekendheid vergroten. Ook wil het bedrijf zijn kapitaalstructuur versterken. Geld dat de beursgang oplevert wordt mogelijk gebruikt voor overnames.

