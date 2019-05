AEX gebukt onder uitverkoop bij ASML

Rond kwart voor één stond de AEX-index 1% lager op 552,35 punten. De Midkap dook 1,4% omlaag naar 757,8 punten.

De koersenborden elders in Europa kleurden ook steeds roder. Frankfurt moest 1,3% afstaan. Parijs viel 1,2% terug.

Elders lieten de beurzen eveneens een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,2% hoger dankzij de meevallende economische groei in het land van de rijzende zon. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond overwegend lager door de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting dichtbij de slotstanden van vrijdag.

Volgens Jos Versteeg, analist bij Insinger Gilissen, zijn de negatieve effecten van de handelsoorlog vooral zichtbaar in de industrie, zoals bij de Europese autobedrijven. Ook wijst hij er op dat de politieke onrust de markt van semiconductors steeds meer begint op te schudden. „De vrees bestaat dat de terughoudendheid bij de industrie om te investeren gaat overslaan naar consumenten, maar voorlopig is daar geen sprake van. Verder gaat het bij de dienstverlening nog steeds goed. De aandelenmarkten staan bovendien nog steeds dicht onder de toppen ondanks dat Trump er met gestrekt been ingaat en de druk maximaal opvoert in het handelsconflict met China.”

In de AEX gleed ASML fors weg met een min van 4,2%, de grootste terugval in 2019, na het nieuws dat Amerikaanse chipfabrikanten, zoals Intel en het Duitse Infineon, leveranties aan Huawei hebben opgeschort vanwege de strengere regels die president Trump heeft ingesteld voor het Chinese technologieconcern. Versteeg noemt de verkoopdruk bij het aandeel ’overdreven’ doordat de onrust rond Huawei volgens hem geen enkel effect zal hebben op het bedrijf uit Veldhoven. „ASML heeft als chipmachinefabrikant een unieke positie. Alle grote chipbedrijven wereldwijd hebben de machines van ASML nodig.”

Staalfabrikant ArcelorMittal zat eveneens in de achterhoede en leverde 1,8% in. Financiële waarden behoorden ook bij de grotere dalers. ING zakte 1,4%, terwijl Aegon 1,2% minder waard werd.

Shell zakte 0,1% . De olieprijs trok aanvankelijk aan na signalen dat OPEC de productiebeperking in stand zal houden bij de vergadering van het oliekartel in juni, maar viel daarna weer wat terug.

KPN pluste 0,6%. Het telecomconcern verkoopt zijn dochteronderdeel voor datacenters NLDC aan vermogensbeheerder DWS. Wolters Kluwer kreeg er 0,7% bij.

In de Midkap gingen de chipfondsen in de verkoop. Besi belandde onderaan met een tik van 5,1%. ASMI werd 3,3% teruggeworpen.

Air France KLM daalde 1,9% in reactie op de tegenvallende resultaten van branchegenoot Ryanair vanwege onder meer stijgende brandstofkosten.

Wereldhave (Onv.) kondigde aan dat Matthijs Storm de nieuwe topman wordt. Hij is afkomstig van zakenbank Kempen en volgt Dirk Anbeek op bij het vastgoedfonds. Een ING-analist vindt dat Storm een aanwinst is voor Wereldhave.

Smallcapfonds B&S Group kwam met cijfers. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met bijna 20% groeien. B&S denkt dat de omzet dit jaar verder zal groeien en dat de resultaten in lijn zullen liggen met de doelstellingen voor de middellange tot lange termijn. Het aandeel B&S koerste 0,3%.

Op de lokale markt zijn Lavide Holding en stamcelbedrijf Esperite door beursbedrijf Euronext op het zogeheten strafbankje gezet. De noteringsmaatregel komt doordat beide beursfondsen vertraging hebben met het inleveren van het jaarverslag.

Het van oorsprong IJslandse Marel liet weten nog voor de zomer een beursnotering in Amsterdam te willen hebben. De bouwer van machines voor de verwerking van vis, vlees en kip wil tot 100 miljoen aandelen in de markt zetten. Dat komt neer op circa 15% van het uitgegeven aandelenkapitaal.

