ASML verliest op rode AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% lager op 556,5 punten. De Midkap noteerde 0,3% in de min op 764,9 punten.

Elders lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,2% hoger dankzij een meevallende economische groei in het land van de rijzende zon. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdagavond overwegend lager door de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China.

In de AEX was ASML de grootste verliezer met een min van 1,8%. De chipmachinefabrikant had last van het uitdijende handelsconflict tussen de VS en China.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+0,8%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Royal Dutch Shell koerste 0,7% hoger. De beurszwaargewicht profiteerde van de hogere olieprijs.

In de Midkap stond Air France KLM onderaan met een verlies van 2,3%. Het luchtvaartconcern had last van tegenvallende resultaten van branchegenoot Ryanair.

Wereldhave (+0,7%) kondigde aan dat Matthijs Storm de nieuwe topman wordt. Hij is afkomstig van zakenbank Kempen en volgt Dirk Anbeek op bij het vastgoedfonds.

Smallcapfonds B&S Group kwam met cijfers. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met bijna 20% groeien. B&S denkt dat de omzet dit jaar verder zal groeien en dat de resultaten in lijn zullen liggen met de doelstellingen voor de middellange tot lange termijn. Het aandeel B&S koerste vlak.

Op de lokale markt zijn Lavide Holding en stamcelbedrijf Esperite door beursbedrijf Euronext op het zogeheten strafbankje gezet. De noteringsmaatregel komt doordat beide beursfondsen vertraging hebben met het inleveren van het jaarverslag.

Het van oorsprong IJslandse Marel liet weten nog voor de zomer een beursnotering in Amsterdam te willen hebben. De bouwer van machines voor de verwerking van vis, vlees en kip wil tot 100 miljoen aandelen in de markt zetten. Dat komt neer op circa 15% van het uitgegeven aandelenkapitaal.

