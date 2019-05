Chipfondsen onderuit op sombere beurs

5miles, een bedrijf dat professionals helpt om hun Excel-vaardigheden te verbeteren, viert zijn vierjarig jubileum. Ter ere hiervan luidde mede-oprichter Chris van Voorden de beursgong. Ⓒ Feline Janssens

Op het Damrak was het maandag in de late middaghandel nog steeds somberheid troef. Vooral ASML ging gebukt onder de malaise in de chipsector vanwege de schrik bij beleggers over de boycot van Huawei door een aantal Amerikaanse chipbedrijven. In de Midkap werden branchegenoten Besi en ASMI ook omlaag gesleept.