'Minder risico's bij Altice Europe'

De schuld is wel nog steeds aan de hoge kant, vindt Bank of America Merrill Lynch. Verder zal de vrije kasstroom voorlopig waarschijnlijk nog negatief blijven, om vervolgens te stabiliseren in 2020. Verdere vooruitgang bij SFR is naar de mening van de analisten de sleutel voor een verdere afname van de risico's.

Bank of America Merrill Lynch hanteert een neutral-advies. Het aandeel Altice noteerde maandag omstreeks 10.20 uur 1,3 procent hoger op 2,85 euro. Daarmee is het aandeel dit jaar al meer dan twee derde in waarde gestegen.