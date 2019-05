Huawei: klant kan op updates Google rekenen

Ⓒ AFP

SHENZHEN (ANP/RTR) - Mensen met een telefoon of tablet van Huawei of dochtermerk Honor hoeven niet te vrezen dat ze geen updates of ondersteuning meer krijgen voor hun toestel vanwege de sancties tegen het bedrijf. Dat liet Huawei maandag weten in reactie op de aankondiging van Google om de licentie van Huawei voor besturingssysteem Android in te trekken.