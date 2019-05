’Voor gebruikers Huawei verandert niets’

Huawei wordt ’gedegradeerd’ naar het Android Open Source Project (AOSP). Dat is de meest eenvoudige versie van Android. „Dat betekent dat mensen met een Huawei-smartphone straks misschien geen toegang meer hebben tot de Play Store van Google en geen gebruik kunnen maken van Google-apps als Gmail, YouTube en Google Maps. Mensen moeten naar de eigen appwinkel van Huawei, de AppGallery, om hun apps te downloaden.”

Het besluit heeft vooral gevolgen voor Europa, denkt Wijkman. „In de Verenigde Staten heeft Huawei nauwelijks marktaandeel. In China is Google niet actief, Chinezen gebruiken eigen diensten als Baidu. Europa is voor Huawei de tweede afzetmarkt.”

Averechts

Maar de ban zou volgens Wijkman averechts kunnen werken. Huawei-gebruikers worden misschien in de armen van China gedreven. „Huawei hield er al rekening mee dat dit zou gebeuren, ze hadden al een eigen besturingssysteem in de maak. Het kan zijn dat ze nu besluiten om dat in te voeren.” En misschien volgen meer Chinese bedrijven dat voorbeeld. „Alle besturingssystemen en de meeste processoren komen uit de VS. Android, Windows en iOS zijn Amerikaans. De Verenigde Staten hebben zelf potentieel veel inzicht in inlichtingen in het buitenland. Maar China wordt machtiger op techgebied. Misschien besluit China nu om zelfvoorzienend te worden. Voor de VS is dat economisch en politiek nog gevaarlijker.”

Het is de vraag of de soep zo heet wordt gegeten. „Wellicht gebruikt Amerika dit als een speelbal om een handelsakkoord met China erdoor te drukken. Misschien wordt het verbod ingetrokken zodra er een akkoord ligt. Het is een schaakspel, de volgende zet is moeilijk voorspelbaar.”