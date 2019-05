Overnamegesprekken rond B&B Hotels

Eerder werd door ingewijden al gemeld dat PAI en Goldman in overleg waren rond B&B Hotels. PAI kocht de in 1990 opgerichte hotelketen in 2016 voor circa 790 miljoen euro. De budgetketen telt bijna 500 hotels in hoofdzakelijk Europese landen.

