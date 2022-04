Piloten KLM willen af van loonoffer-afspraak

Premium Financieel

Vechten voor een vakbond: medewerkers Amazon verslaan techreus

Voor het eerst is het Amerikaanse Amazon-medewerkers gelukt om een vakbond te vormen. Een distributiecentrum in New York heeft de primeur. Zo’n 55% van de stemmen was voor. Medewerkers van andere distributiecentra voelen zich gesteund door de uitslag. De eerste poging tot vakbondsvorming bij Amazon ...