'Blik op tech op bedrukt Wall Street'

Verschillende Amerikaanse chipbedrijven zoals Qualcomm, Broadcom en Intel staken hun leveringen aan Huawei. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken. De stappen volgen op de nieuwe, strengere Amerikaanse regels tegen Huawei die zijn ingesteld vanwege verdenkingen van spionage.

Het Chinese bedrijf staat sinds kort op een zwarte lijst in de VS. Amerikaanse bedrijven die zaken doen met Huawei staan daardoor onder een strenger toezicht van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. De kwestie zette graadmeters in Europa ook al onder druk.

Olie

Verder gaat de aandacht uit naar bedrijven in de olie-industrie. Afgelopen weekend zinspeelden meerdere leden van oliekartel OPEC om de geldende productiebeperking dit jaar in ieder geval in stand te houden bij de aankomende vergadering van het oliekartel in juni. De prijzen zitten in de lift, mede door de oplopende spanningen tussen de VS en Iran. Ook de problemen in Venezuela en Libië en de crisis over vervuilde Russische olie werken door op de prijzen.

Ook is er aandacht voor de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. De bank praat met investeerder PAI Partners over de aanschaf van hotelketen B&B Hotels voor 1,9 miljard euro.

T-Mobile US

Telecombedrijf T-Mobile US en branchegenoot Sprint lijken van plan om onderdelen af te stoten en andere maatregelen te treffen, onder meer op het gebied van netwerken, om daarmee groen licht te krijgen voor hun beoogde fusie. De partijen praten al langer over een deal ter waarde van 26,5 miljard dollar.

Handelszorgen zorgden vrijdag ook al voor rode cijfers op Wall Street. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.764,00 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2859,52 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 7816,28 punten.