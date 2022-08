Pilot Blokker: Thuisbezorgd komt met bewaardozen en stofzuigerzakken

Omdat consumenten steeds veeleisender worden in de snelheid waarmee ze online bestelde producten in huis willen hebben, is Blokker deze samenwerking gestart. In vijf Blokkerfilialen in Rotterdam leggen medewerkers de via Thuisbezorgd.nl bestelde artikelen op het gebied van koken, tafelen en het huishouden klaar, waarna de koerier van de maaltijdbezorger deze komt ophalen.

Klanten die in de Rotterdamse binnenstad wonen, kunnen uit een assortiment niet-levensmiddelen van zo’n vijfhonderd artikelen kiezen. Binnen twee uur hebben zij de bestelling in huis. „Wij verwachten hiermee een heel nieuwe groep klanten aan te spreken”, zegt Blokkerdirecteur Jeanine Holscher. „Klanten die niet een dag wil of kan wachten op hun pakket. Dat kan een lunchbox zijn voor de eerste schooldag, of een stofzuigerzak. Via deze samenwerking leren wij meer over de wensen van onze klanten.”

Ook Thuisbezorgd.nl zegt van de samenwerking te leren. „We hopen dat deze test met Blokker ons inzichten geeft in de manier waarop klanten dit assortiment niet-levensmiddelen als een toevoeging ervaren op ons brede aanbod”, zegt Thuisbezorgddirecteur Gijs Weterings. „We richten ons op producten die eetmomenten aanvullen, zoals ontbijtborden, bewaardozen voor lunchrestjes of pannen en ander kookgerei.”

De test is een vervolgstap van Blokker, om de winkels nadrukkelijker te verbinden met het contact dat Blokker heeft met online klanten via de app en de website. In mei kondigde Blokker een samenwerking aan met de webshop Ochama. Klanten die bij Ochama online levensmiddelen hebben besteld, kunnen deze ophalen bij Blokkerwinkels in Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Amstelveen en Breda.

Over de commissie die Blokker per transactie betaalt aan Thuisbezorgd.nl of andere details van de samenwerking is niets bekend gemaakt.