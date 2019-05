Paniek om Thomas Cook op financiële markten

Londen - De Britse reisorganisatie Thomas Cook is op de beurs in Londen flink onderuit gegaan. Dat komt doordat analisten openlijk hun twijfels hebben geuit over de financiële gezondheid van het bedrijf. Een analist vroeg zich zelfs of Thomas Cook nog wel wel in staat is om echt winst te maken en te voorkomen dat het bedrijf onder een stapel schulden wordt verpletterd.