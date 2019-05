FIOD arresteert bitcoin-oplichter

De FIOD bevestigt dat een 33-jarige man uit Apeldoorn is aangehouden.

Van M. was bestuurder van ’Mining Hardware Solutions’ en ’Koinz Trading’, bedrijven waar mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins.

De 33-jarige man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. De FIOD vermoedt dat al het geld dat klanten inlegden is opgegaan aan luxe uitgaven.

Van M. startte in 2017 met zijn bedrijven Mining Hardware Solutions en Koinz Trading. Binnen een jaar gingen beide bedrijven failliet. Geïnteresseerden konden bij hem zogeheten ’miningcomputers’ kopen waarmee ze zelf bitcoins konden maken.

Verdachte beheerde de computers in een zogeheten ’miningfarm’ in Lelystad. Investeerders in miningcomputers zouden een rendement ontvangen van zo’n 0,3 bitcoin per maand (nu ongeveer €1900).

Toen uitbetaling van rendement uitbleef en investeerders hun miningcomputer niet geleverd kregen, kwamen er bij de politie meerdere aangiften binnen.

Door ongeveer 100 investeerders is ruim €2 miljoen ingelegd. Uit onderzoek door de FIOD en politie bleek dat er vermoedelijk nooit miningcomputers zijn aangeschaft. Al het geld lijkt op te zijn gegaan aan luxe uitgaven zoals auto’s, motoren, reizen en gokken.

De FIOD en politie hebben op 21 november 2018 al een woning en een bedrijfspand doorzocht. Hierbij is beslag op administratie en luxe goederen zoals tassen, schoenen en een crossmotor.

De advocaat van gedupeerden had al eerder gesteld dat het om een ’piramidespel’ ging, waarbij de inleg van nieuwe klanten wordt uitgekeerd aan zittende klanten.

Berry van M. had tegenover klagende klanten voortdurend smoesjes, van een oogoperatie in het buitenland tot verzekeringskwesties, vertragingen bij Chinese leveranties en een serie persoonlijke tegenslagen. „Hij beloofde vervolgens telkens de machines alsnog af te leveren, maar ook dat gebeurde niet”, aldus advocaat Marco Kalmijn namens gedupeerden in een eerder interview met De Telegraaf.

