Ryanair paait piloten met bonussen

Om voor de bonus in aanmerking te komen, moeten piloten aan wie al een vakantie is toegekend, een minimaal aantal dagen alsnog komen werken. Zij krijgen het extraatje overigens pas in november volgend jaar uitbetaald, en alleen als zij ook dan nog vliegen voor Ryanair.

De noodgedwongen annuleringen treffen volgens Ryanair in totaal 315.000 passagiers. Dat zijn er minder dan de 390.000 waar het bedrijf eerder over repte. Veel mensen kunnen worden omgeboekt naar een andere vlucht. Anderen kunnen hun geld terugkrijgen of aanspraak maken op een vergoeding op basis van Europese regels voor vertragingen en annuleringen van vluchten.

Consumentenorganisaties luidden eerder deze week al de noodklok en stelden dat gedupeerden recht hebben op meer dan alleen de teruggave van hun ticketkosten. Ook klaagden zij over de gebrekkige communicatie. Ryanair zegt inmiddels extra personeel te hebben ingezet bij zijn klantenservice. Eind deze week moet voor 95 procent van de gedupeerden een oplossing zijn verzonnen.

Ryanair heeft toegegeven dat het zelf ,,een zooitje'' heeft gemaakt van de werkroosters, maar wijst ook externe oorzaken aan. Zo zouden stakende luchtverkeersleiders, slecht weer en te strenge arbeidswetgeving hebben bijgedragen aan de problemen. Pilotenorganisaties vegen evenwel de vloer aan met die argumenten. Zij stellen dat Ryanair veel ellende had kunnen voorkomen door allereerst zijn personeel fatsoenlijk te behandelen.

Een groot deel van de piloten werkt als zelfstandig ondernemer in dienst van Ryanair, volgens vakbonden vaak tegen minimale arbeidsvoorwaarden. Degenen die het geluk hebben dat zij wel een vast dienstverband hebben, en dus bijvoorbeeld pensioen opbouwen, zijn altijd nog stukken slechter af dan hun collega's bij bijvoorbeeld easyJet, Air France-KLM of Lufthansa.