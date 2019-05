Nederlandse chipmaker gooit deur dicht voor Chinezen

De Chinese telecomgigant raakt steeds meer in een isolement door Amerikaanse sancties. President Trump heeft per decreet bepaald dat bedrijven die ’een gevaar vormen voor de nationale veiligheid in de VS’ niet meer zomaar met Amerikaanse bedrijven mogen samenwerken.

Dat betekent onder meer dat Google geen Android meer levert aan nieuwe Huawei-telefoons. Chipmakers Intel, Qualcomm en Broadcom hebben hun medewerkers opgedragen om tijdelijk geen onderdelen meer te leveren aan Huawei.

En nu heeft ook het Nederlandse NXP laten weten dat het ’bepaalde producten niet meer kon leveren aan Huawei, omdat we aan internationale wet- en regelgeving moeten voldoen’. Hoe lang de bedrijven niet meer kunnen samenwerken, is onduidelijk.

