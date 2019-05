Groene obligatie TenneT succes

Dat meldt het maandagavond. De inschrijving was sterk overtekend. Beleggers in zijn groene obligaties plaatsten voor meer dan €5 miljard aan orders.

Vorige week gingen Philips en Vestedia naar de ’groene markt’.

De opbrengsten worden door TenneT gebruikt voor investeringen in groene projecten in Nederland en Duitsland om grootschalige offshore windparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet op het land.

In totaal heeft dit bedrijf nu voor €8 miljard aan groene obligaties uitgegeven. Naar eigen zeggen is dit de grootste verstrekking door een enkel bedrijf in Nederland.

De uitgifte was opgesplitst in twee tranches van respectievelijk €500 miljoen, met een looptijd van elf jaar en een coupon van 0,875%, en daarnaast een van €750 miljoen met een looptijd van 20 jaar bij een coupon van 1,500%.

TenneT werd met de plaatsing begeleid door ABN Amro, Barclays, HSBC, NatWest Markets en SMBC.

TenneT stelt de komende tien jaar €35 miljard te investeren in netaansluitingen in heel Nederland en Duitsland.

