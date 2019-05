Techsector aanjager op rood Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de dag nog altijd in de min. Met name techbeurs Nasdaq kreeg klappen. Die werd omlaag getrokken door de chipsector die te lijden heeft van de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologie- en telecombedrijf Huawei. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China drukten ook op bredere schaal het sentiment op Wall Street.