Vrouw ontslagen om hapje, rechter verscheurt dat

KLM Catering services. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Een medewerkster van een bedrijf dat catering verzorgt voor KLM Catering Schiphol Services B.V. (KCS) werd, na 24 jaar voor het bedrijf in dienst te zijn geweest, ontslagen omdat zij een hapje van een maaltijd proefde. De kaartjes bij het gerecht ontbraken en de medewerkers wisten niet of het kip of vis was. De vrouw kreeg ontslag op staande voet, wegens ’onrechtmatige toe-eigening’.