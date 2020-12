AEX gaat snel in galop bij topper Shell achterop

De AEX-index eindigt 0,9% hoger op 615,67 punten, een piek sinds eind februari. De AMX stijgt 1% naar 918,5 punten.

De koersenborden elders in Europa kleuren eveneens flink groen.

In de middag kregen beleggers een teleurstellend Amerikaanse banenrapport voorgeschoteld. Het aantal nieuwe banen in november kwam met 245.000 banen fors lager uit dan werd voorzien. De werkloosheid daalde zoals verwacht naar 6,7%. Joost van Leenders, strateeg bij Van Lanschot Kempen, wijst er op dat de afkoeling in de Amerikaanse banengroei de deur verder gaat openzetten naar een deal over nieuwe coronasteun in de VS, waar de onderhandelingen daarover weer zijn hervat. „De Democraten kunnen daarbij genoegen nemen een lager bedrag aan steun doordat Biden nu aan het roer komt te zitten en altijd later nog extra fiscaal kan stimuleren.”

Beleggers blijven verder in de ban van het coronavaccin. Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech hebben volgens zakenkrant The Wall Street Journal hun plannen voor het aantal coronavaccins dat ze dit jaar kunnen leveren flink moeten bijstellen.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat vooral de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de Brexit-deal belangrijk zijn voor het sentiment. „Het is naar verwachting dit weekend er op of eronder. De uitkomst is daarbij van belang voor de richting van de aandelenmarkten en of er nog een eindejaarsrally in het vat zit. Daarnaast is het volgende week nog wachten op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Verder wordt het nieuwe beursjaar weer spannend voor zowel bulls als bears. ”

Ook Van Leenders gaat er van uit dat er nog schot in de zaak komt te zitten met het definitieve vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dat steeds dichterbij komt. „Mogelijk is er ruimte voor een tijdelijk akkoord over de zaken waar wel al overeenstemming over is en wordt er later verder gepraat. Bovendien heeft Biden ook druk gezet op de Britse premier Johnson. Het is voor beide partijen te belangrijk om het te laten mislukken.”

Van Leenders hodut er rekening mee dat de herstelbeweging van achtergebleven aandelen gaat voortzetten. „Indicatoren, zoals op de oliemarkt en bij andere metaalmarkten staan op groen met het einde van de pandemie in zicht. Techaandelen zullen het waarschijnlijk wat moeilijker gaan krijgen.”

In de AEX is koploper Royal Dutch Shell goed op dreef met een plus van 3,4%. De energiegant profiteert van de aantrekkende olieprijzen in reactie op de deal bij oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Er is akkoord gesloten om de productie van het ’zwarte goud’ in januari licht te verhogen. Er mogen vanaf dan dagelijks 500.000 vaten extra worden opgepompt. „De OPEC-landen gaan de olieproductie rustiger opvoeren dan verwacht. Dit is ontzettend belangrijk voor de Shell’s en BP’s van deze wereld”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Bankconcern ABN Amro wordt 1,3% meer waard. ING dikt 1,1% aan. Volgens Bonsee speelt in de bankensector vooral een rol wanneer de ECB defintief het licht op groen zet om weer dividend te mogen uitkeren.

Verder voegt staalconcern ArcelorMittal 3% toe aan het vorige slot.

Unibail kan 2,4% bijschrijven. Winkelvastgoedfonds is vanaf november aan een sterke herstelbeweging bezig gelet op de verwachte economische normalisering bij de uitrol van de coronavaccins.

Na een rode start wint Randstad 0,8%. De uitzender is het slachtoffer geworden van hackers. Die zijn de systemen van het bedrijf binnengedrongen en hebben gegevens over de activiteiten van Randstad in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Frankrijk in handen gekregen. Een onderzoek naar de volle omgang van de hack loopt nog.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+0,6%) koopt de Mexicaanse bedrijven Millikan en Banner Química. Beide bedrijven waren in 2019 samen goed voor een omzet van $15 miljoen.

Just Eat Takeaway levert 1,3% in. Voor Adyen hebben beleggers 1,1% minder over.

DSM zit ook in de achterhoede met een verlies van 0,7%. Het fijnchemieconcern gaat een wielerploeg sponsoren. Ahold Delhaize kijkt aan tegen een verlies van 2,1%.

In de Midkap laat luchtvaartconcern Air France KLM 0,4% omlaag na lange tijd op een mooie winst te hebben gestaan. Vanaf het dieptepunt begin november is de koers bijna verdubbeld.

Tankopslagconcern Vopak (-1,2%) en pakjesbezorger PostNL (-1,4%) zijn echter de achterblijvers bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen valt Lucas Bols in de smaak met een winst van 2%. De drankenproducent heeft de aankoop van het merk Passoã afgerond. De achterblijver in oktober heeft de wind weer stevig in de rug gekregen vooruitlopend op een verwachte spoedige heropening van de horeca.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.